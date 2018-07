L'Albalonga fa soffrire il Sudtirol. Non basta Corsetti-gol: finisce 2-1

L’Albalonga cede 2-1 nello storico appuntamento con il primo turno della Coppa Italia Tim. Il Sudtirol, squadra di serie C che l’anno scorso arrivò fino alle semifinali play off di categoria, la spunta grazie ad un gol del difensore Vinetot a nove minuti dai supplementari. Il colpo di testa vincente è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma in precedenza la gara era stata molto equilibrata. Tutte nella ripresa le marcature: dopo la rete d’apertura di Costantino al 7’, era arrivato l’immediato pareggio degli uomini di Ferazzoli grazie ad un tiro di Corsetti (con deviazione di un difensore) al 9’. I castellani hanno lamentato anche la mancata concessione di un calcio di rigore per un fallo di Massella, ma comunque possono dirsi soddisfatti di questa bella prestazione. A sfidare il Venezia nel secondo turno sarà dunque il Sudtirol.

