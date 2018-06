L’Alberone diventa Virtus Olympia. Per la panchina scelto Cataldi

di Tiziano Pompili

Ha un volto definitivo il “nuovo” Alberone. La società, passata dall’ex presidente Emanuele Centra alla famiglia Giovannoni, cambierà denominazione e diverrà Virtus Olympia Roma Sb. Il team, che ovviamente giocherà nel campionato di Promozione, sarà affidato ad Andrea Cataldi, ex tecnico di Fiumicino, Torrenova, Pescatori Ostia e (nell’ultima stagione) Cantalupo.



«E’ nata un’intesa importante che ci permetterà di gestire due poli – spiega Daniele Giovannoni, nuovo presidente della Virtus Olympia Roma Sb – La Virtus Torre Maura opererà nell’omologo quartiere facendo settore giovanile e scuola calcio e il referente sarà Davide Vinci. Al Pionieri di San Basilio si allenerà la prima squadra, la Virtus Olympia Roma Sb per l’appunto, e il settore giovanile e la scuola calcio della Virtus San Basilio che sarà “monitorato” da Giuseppe Federici. Al momento stiamo vagliando alcune ipotesi per il campo delle gare interne della Promozione (il Pionieri non è omologato per quella categoria) e per eventuali affiliazioni come quella che avevamo l’anno scorso con l’Almas».



L’organigramma della neonata Virtus Olympia Roma vede Daniele Giovannoni alla presidenza, Massimo Giovannoni vice presidente, Fabio Junior Giovannoni direttore generale, Davide Giovannoni direttore tecnico e Davide Vinci come club manager. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del neo direttore sportivo con cui la società capitolina ha già trovato un accordo.

