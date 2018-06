di Emiliano Papillo

Il prossimo campionato regionale di Promozione, salvo sorprese dell'ultima ora vedrà ai nastri di partenza ben sette compagini ciociare: Alatri, Casalvieri, Monte San Giovanni Campano, Real Cassino, che hanno ottenuto importanti piazzamenti, Ferentino, che ha vinto il campionato di Prima Categoria ed è stato promosso. Ad esse si aggiungono l'Anitrella migliore delle seconde di tutta la passata Prima Categoria e probabile ripescata, ed il Roccasecca retrocesso dal piu' importante campionato dilettantistico regionale. Come numero le ciociare sono le stesse della passata stagione quando al posto di Ferentino, Anitrella e Roccasecca c'erano Tecchiena, Arpino e Scalambra Serrone poi retrocesse.



«Ci sentiamo in Promozione, l'abbiamo meritata» ha spiegato Angelo Bottoni confermato tecnico dell'Anitrella, compagine della popolosa frazione di Monte San Giovanni Campano con la quale squadra ritrova il derby dopo diversio anni. La società dell'Anitrella è al lavoro per allestire una squadra competitiva.



Proprio a Monte San Giovanni Campano si registrano importanti novità. Ernesto Terra, ex difensore tra le altre del Sora è il nuovo direttore sportivo. In panchina c'è stato l'addio di Maurizio Promutico mentre il nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore.



Ad Alatri dopo diversi anni c'è stato l'addio alla presidenza di Francesco Ciavardini che è comunque pronto a restare in società. I troppi impegni non permettono a Ciavardini di poter svolgere il ruolo di presidente. Sempre ad Alatri Fabio Ceci che è stato l'allenatore della passata stagione, passa dietro la scrivania. Diventa direttore sportivo. Come allenatore salvo sorprese dovrebbe essere annunciato Marco Frioni.



Il Casalvieri che ha ottenuto una brillante salvezza nei playout contro il Tecchiena ha confermato mister Maurizio Rufo. Novità nella neopromossa Ferentino del presidente Antonio Ciuffarella che ha nominato come nuovo direttore sportivo l'ex giocatore amaranto ed ex allenatore Massimo Caldaroni. Come allenatore è stato confermato Francesco Pippnburg mentre dopo ben 21 anni di carriera ha dato l'addio al calcio Luca Galuppi. Il Roccasecca ed il Real Cassino sono invece attualmente ancora ferme.

