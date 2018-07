L'Aprilia Racing cala il tris. Pezone ha tesserato Lillo, Luciani e Titone

di Paolo Baldi

Il centrocampista Tiziano Luciani, ex Rieti, l'attaccante Salvatore Lillo, ex Matelica , e Mario Titone da oggi sono giocatori dell'Aprilia.Hanno raggiunto l'accordo con ds Battisti e il patron Pezone in queste ore. Tiziano Luciani è stato uno dei punti di forza a centrocampo della formazione reatina nello scorso campionato. Salvatore Lillo, classe 91 ha giocato anche nel Trento e Seregno, mentre Titone, classe '88, è un attaccante che ha vestito le maglie di Imolese, Matelica e Piacenza, oltre ad aver collezionato due presenze in B con il Sassuolo. Soddisfatto Pezone. «Si tratta di tutti elementi importanti - ha detto - che danno un valore aggiunto alla nostra squadra».

