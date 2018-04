di Andrea Gionti

Il fischietto internazionale di Roma Paolo Valeri, 40 anni il prossimo 16 maggio, iscritto alla sezione di Roma 2, è intervenuto a Formia al Centro Coni “Bruno Zauli” durante la tradizionale riunione tecnica organizzata dalla sezione locale presieduta dal 2008 da Francesco Nasta. Il tema? Spiegare ai fischietti del sud pontino le ultime evoluzioni del gioco del calcio tra i quali la famigerata Var (acronimo di Video Assistant Referee) che lo vedrà tra l’altro presente ai Mondiali in Russia. «Un onore averlo avuto come ospite - ha affermato Nasta, 61 anni, al suo terzo mandato – Con lui da diversi anni si è creato un ottimo legame e ogni volta che viene è sempre un piacere. Un professionista qualificato che regala lustro a tutta la nostra associazione che ha bisogno di esempi positivi da mostrare alle nuove generazioni». Una riunione che ha sancito ancora una volta una crescita regolamentare costante e preziosa non solo per i giovanissimi arbitri ma anche per i più ‘anziani’ e per gli osservatori. «Con l’incontro con Valeri - aggiunge il presidente Nasta - ci si è concentrati sul vocabolo ‘Arbitro’: autorevole, rigoroso, bravo, impermeabile, tempestivo, rapido ed orgoglioso. Un ringraziamento speciale va ad Odoardo Marcellini e Antonio Di Blasio del settore tecnico che hanno reso possibile questa serata unica e anche al presidente di Roma 2 Massimo Ubertini e a Domenico Trombetta e Giuseppe Quaresima per la loro presenza». La prima visita ufficiale di Valeri a Formia fu nel 2011 quando venne al Centro Coni per l’inaugurazione della stagione.



