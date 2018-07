di Emiliano Papillo

L'Arce del patron Alessandro Marrocco si avvicina a grandi falcate al raduno per la stagione 2018-2019 che avverrà lunedì 30 luglio a CEprano. Si inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato regionale di Eccellenza. Tante le novità ad iniziare dalla panchina dove è stato chiamato Stefano Campolo ex Morolo al posto di Emiliano Adinolfi. Per Campolo è un ritorno ad Arce. Torna nei vesti di responsabile dell'area tecnica, una sorta di direttore sportivo anche Eddie Fasani che questa sera ha annunciato l'ingaggio di tre giocatori. Si tratta del portiere Ivan Funes dall'Argentina, 20 anni, del difensore Cristian Zarich anche lui argentino, 21 anni, nell'orbita della prima squadra del Rosario Central. E' arrivato poi anche un giovane molto promettente, Rioccardo Persignini, 18 anni ex Vastogerardi.



«La rosa è pressochè completa, lunedì iniziamo la preparazione. Io sono una sorta di ds, il collante tra società e squadra e staff tecnico- ha spiegato Eddie Fasani- abbiamo migliorato molto la squadra dello scorso anno, puntiamo a stare dalla parte sinistra della classifica. Il lavoro in sede di mercato è stato fatto in piena sintonia con il mister, persona capace tra i piu' bravi tecnici in circolazione ed il presidente Marrocco, competente di calcio come pochi. Proprio il presidente grazie alle sue amicizie in Argentina è riuscito a portare ad Arce due talenti sudamericani»



«Per il resto- ha aggiunto Fasani- puntiamo molto sul reparto offensivo dove abbiamo tre giocatori fantastici quali Andrea Pintori, Sandro Buonanno e Gianmarco D'Alessandris. Proprio quest'ultimo ancora giovanisimo ha potenzialità enormi. Abbiamo confermato Andrea Mouton come portiere affiancato anche da Antonio Caiazza, 18 anni ex Salernitana, mentre tra gli altri acquistici sono i difensori Gianluca Colò ex Morolo, Salvatore Gallo ex Valdiano e Diego Pescosolido ex Roccasecca. A centrocampo sono arrivati Matteo sanna dal Morolo, Emanuele Simone ex Arce, Gabriele Arduini ex Seregno, Alessandro Barra dal San Giovanni In carico ed appunto Persichini. Davanti oltre a Piuntori abbiamo preso Morganti ex Tecchiena e Simone Esposito, 17 anni ex Recale 2002».



Attualmente la rosa dell'Arce comprende i seguenti giocatori:

Portieri Andrea Mouton e Ivan Funes; Antonio Caiazza

Difensori: Gianluca Colò, Slvatore Gallo, Diego Pescosolido, Mirko Zazza, Matteo Pellegrini, Cristian Zarich;

Centrocampisti: Cristian Lillo, Matteo Sanna, Emanuele Simone, Gabriele Arduini, Dragos Iacob, Alberto Courrier, Riccardo Persichini, Alessandro Barra, Daniele De Santis;

Atccanti: Sandro Buonanno, Andrea Pintori, Leonardo Morganti, Simone Esposito, Gianmarco D'Alessandris.



«Per quanto riguarda il mercato- ha concluso Fasani- siamo in trattativa per la conferma di Alessio Lembo da tanti anni con noi mentre ci manca un difensore centrale che stiamo cercando. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora e fiduciosi per la nuova stagione. Ora sarà il campo a dare risposte».

L'Arce dovrebbe giocare le sue gare casalinghe a Ceprano o San Giovanni Incarico in quanto ad Arce si effettueranno lavpri all'impianto sportivo con il manto che diventerà in erba sintetica.

