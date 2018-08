L'Atletico travolge l'Astrea, 1-1 tra Cynthia e Ostia Mare. Monterosi ok

di Paolo Baldi

L’Atletico già in gran forma. Ha superato l'Astrea col punteggio di 6-3. Il primo tempo si è concluso 3-3. Per i biancorossi di Scudieri sono andati a segno Rizzi e Tortolano, Tornatore, Donnarumma, Formilli. «Buon test, la squadra si è mossa bene - ha commentato il tecnico dell'Atletico Scudieri - si sta formando un ottimo gruppo, i giovani stanno rispondendo bene».



Col punteggio di 2-1 il Monterosi si è aggiudica la prima amichevole del ritiro di Rocca Porena. La formazione di mister Mariotti, che ha alternato praticamente tutti e 23 i giocatori a disposizione (eccezion fatta per Alonzi e Sabatini affaticati), ha superato la compagine pugliese del Gravina (serie D) grazie alle reti di Nohman su rigore nel primo tempo e Gagliardi su grande giocata di Daniele Piro a metà ripresa. Nel finale gli avversari hanno accorciato le distanze col giovane 2000 De Giglio. Tra Ostia Mare – Cynthia è finita 1-1; vantaggio degli ospiti con Di Mario, nel finale gol di Olivetti per la squadra di casa. Domani tocca alla Flaminia e all’Aprilia scendere in campo a Cascia che hanno deciso di fare un allenamento congiunto. La Lupa Roma, ha invece superato 3-0, in una partitella per visionare i giovani, l'Equipe Lazio dei calciatori ancora senza squadra.

