L'Ausonia compra ancora, preso l'attaccante Ivan Di Federico, vicino Frattolillo

di Emiliano Papillo

L'Insieme Ausonia del patron Alessandro Anelli che dopo due gare di campionato nell'Eccellenmza laziale girone B ha conquistato quattro punti e punta a giocarsi le proprie carte per la promozione in D, compra ancora. Oggi la società attraverso il dg Carlo Iodice ed il ds Damiano Del Borgo ha annunciato l'ingaggio di un nuovo attaccante. Si tratta di Ivan Di Federico, 22 anni ex Tortona in serie D.



Si tratta di una prima punta pugliese cresciuta nelle giovanili del Trapani con una buona esperienza in serie D. Andrà a rinforzare il reparto avanzato che può contare attualmente su Ioio, Ciro Corrado e Luigi Gioia. Un uomo in piu' per un reparto che in due gare ancora non è riuscito a fare centro. Un rinforzo importante per la squadra guidata da mister Roberto Gioia che domenica sul proprio campo riceverà la visita del Morolo.



M anon è finita qui. E' vicinissima anche la firma del giovane talento Marco Frattolillo, campano classe 2000 esterno sinistro di cui si dice un gran bene. Il ragazzo già da ieri si allena con l'Insieme Ausonia e la firma è prebvista a breve.

Per domenica mister Gioia dovrà rinunciare a Vincenzo La Manna squalificato.

