L'Equipe Lazio, nuova amichevole allo Stadium di Trastevere (17.30)

di Nicola Gentile

Continua a ritmo incalzante l’estate dell’Equipe Lazio, la squadra dei calcoatori in attesa di sistemazione, che si prepara all’arrivo della nuova stagione. Dopo i test dei giorni scorsi, oggi i ragazzi del duo Antonini-Antonucci saranno in campo al Trastevere Stadium di Roma per affrontare (17.30) la squadra romana che partecipa al campionato di serie D.



Del gruppo iniziale non fa piu parte Tortorì, che ha firmato per il nuovo Cesena (serie D) ed è stato il primo a trovate squadra dopo aver effettuato la preparazione con l’Equipe Lazio, messa su da Mauro Ventura. Anche un altro ex professionista, l'attaccante Ceccarelli, era vicino a lasciare la squadra perche “chiamato” da un altro club di D, ma per il momento il contatto non si è trasformato in accordo.



L’Equipe Lazio proseguira l’attività (gli allenamenti si svolgono al campo Panichelli di Tor Bella Monaca a Roma) fino alle soglie dell’avvio dei campionati, quando le squadre metteranno mano agli organici per gli ultimi ritocchi. E quale migliore serbatoio dell’Equipe Lazio?

