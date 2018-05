L'Hoffenheim chiude al 3° posto e va in Champions: ora la Roma è più vicina alla seconda fascia

di Redazione Sport

La Roma, prima di affrontare la Juve all'Olimpico e di avere la certezza della partecipazione alla prossima Champions, incassa intanto un risultato dallultimo turno della Bundesliga. La vittoria dell'Hoffenheim sul Borussia Dortmund (3 a 1) consente alla squadra del tecnico Negelsmann di conquistare il 3° posto in classifica e quindi la qualificazione in Champions. Questa novità potrebbe far avvicinare i giallorossi alla seconda fascia dove prenderebbe il posto del Bayer Leverkusen che si trova davanti al club di Pallotta nel ranking UEFA.

