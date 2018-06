L'Inghilterra batte la Nigeria: a Londra è febbre per la maglia delle Super Aquile

L'Inghilterra ha battuto la Nigeria per 2-1 nell'amichevole giocata oggi a Wembley. Queste le reti: nel pt 7' Cahill, 39' Kane; nel st 2' Iwobi. Sempre a proposito della Nigeria e di Londra, lunghissime file si sono formate fin dalla notte scorsa nel centro della capitale britannica davanti al negozio dello sponsor tecnico che 'vestè le Super Aquile. In un suo report la Bbc spiega che cose del genere non si erano viste «neppure per gli ultimi modelli dell' I-Phone». Centinaia di persone si erano messe in coda dalla notte per acquistare maglie e tute della Nigeria divenute, anche per via di un'abile campagna pubblicitaria, un vero e proprio oggetto di culto da parte di molti calciofili. Sono andate esaurite in poche ore, e ora sponsor tecnico e federcalcio nigeriana hanno fatto sapere di dover soddisfare ben tre milioni di ordini arrivati online. Un record.



