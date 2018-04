L'Inter è ancora scossa, ma Spalletti crede ancora nella rimonta Champions

di Salvatore Riggio

Credere ancora nella rincorsa Champions. Dopo le sviste arbitrali di Orsato e la vittoria della Lazio in casa del Torino, è questo l'imperativo imposto alla squadra dalla società. A tre giornate dalla fine, e a quattro punti dai biancocelesti, non si può e non si deve mollare il quarto posto. Tantomeno che nell'ultimo turno ci sarà uno scontro diretto all'Olimpico tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Luciano Spalletti. Certo, c'è ancora rabbia ad Appiano Gentile, gli animi non si sono placati e difficilmente si calmeranno nei prossimi giorni. C'è la sensazione di aver subito un torto pesante, che siano stati utilizzati due pesi e due misure, per dirla come Alessandro Antonello. L'ad interista, al canale tematico nerazzurro, ha preso posizione ufficiale parlando di «cose inaccettabili. Siamo arrabbiatissimi. Le cose che sono accadute nel corso di Inter-Juve sono state un brutto spot per il calcio italiano nel mondo». Senza giri di parole e senza timori è questa la presa di posizione ufficiale del club, 48 ore dopo il derby d'Italia. Nonostante questo, però, non si può non andare in Champions e fino a quando l'aritmetica lo consentirà, l'Inter ha il dovere di crederci e provarci. Anche perché senza quarto posto si rischiano cessioni eccellenti. Su tutti quella di Icardi: l'argentino ha lasciato il campo in lacrime, consapevole di un addio vicino senza la qualificazione alla massima competizione continentale. L'attaccante non lascerebbe mai Milano e l'Inter, ma per fare cassa sarebbe lui il sacrificato numero uno. Avendo anche una clausola rescissoria di 110 milioni di euro che vale nelle prime due settimane di luglio e solo per l'estero. Poi, in fila ecco spuntare Perisic e Skriniar. Altri due elementi fondamentali nella rosa di Spalletti. L'esterno croato ha vissuto una stagione di alti e bassi, ma quando si accende illumina il gioco dell'Inter. Sul difensore, invece, non c'è da dire più nulla. Lo slovacco è uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Ha disputato una stagione straordinaria e senza di lui, in difesa, l'Inter farebbe davvero più fatica.

