L’Inter debutta in casa del Sassuolo. Spalletti: «Più forti dell’anno scorso»

di Salvatore Riggio

Luciano Spalletti riparte dal quarto posto della scorsa stagione, strappato alla Lazio al fotofinish, per «cercare di vincere tutte le partite» e dare all’Inter il ruolo di antagonista della Juventus di Cristiano Ronaldo. Le ambizioni ci sono, nonostante il mancato arrivo di Modric («Non è tra i convocati», scherza Lucio) e l’assenza stasera in casa del Sassuolo di Nainggolan («Anche se in rosa c’è chi può sostituirlo, dispiace sempre quando mancano giocatori forti»),...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

