di Antonio Gravante

Un punto a testa. Ostia Mare e Trastevere si spartiscono la posta in palio nell’attesa sfida dell’Anco Marzio (2-2) e proseguono il proprio cammino nel massimo rispetto dei programmi stagionali. La squadra lidense si conferma all’ottavo posto in classifica e, nei restanti duecentosettanta minuti ancora da giocare, avrà la possibilità di gestire tre lunghezze di vantaggio dalla zona play-out, mentre quella allenata da Gardini resta in quarta posizione e continua a coltivare il sogno di accedere alla poule-promozione.

La gara si sblocca dopo soltanto nove minuti. Ad iscrivere per primo il proprio nel registro dei marcatori è Lorusso, bravo ad approfittare di una grave indecisione del portiere Giannini e a depositare la sfera in fondo al sacco. La compagine biancoviola perviene al pareggio a ridosso dell’intervallo con il solito Roberti, il quale trasforma, con un’esecuzione perfetta, un calcio di rigore decretato dal fischietto siciliano per un fallo commesso da Sfanò ai danni di Proietti.

Il Trastevere trova la forza per raddoppiare, al minuto numero sedici della ripresa, con lo scatenato Lorusso, il quale sfrutta al meglio un assist di Druschky e infila Giannini con un violento destro a incrociare dall’interno dell’area. L’Ostia Mare non ci sta, si rimbocca le maniche e, a metà frazione, ha la possibilità di pareggiare i conti su rigore. Ad incaricarsi della trasformazione è ancora Roberti, il quale calcia troppo centralmente e si vede respingere il tiro dagli undici metri da Caruso.

La squadra allenata da Greco continua a credere nella rimonta e, a quattro minuti dalla fine del match, vede premiati i propri sforzi con la rete del pareggio firmata da Bellini. Il numero quattro biancoviola si inserisce con i tempi giusti in area, capitalizza al massimo una sponda di Roberti, trafigge Caruso con una splendida conclusione in corsa e permette all’Ostia Mare di tornare a muovere la classifica dopo il passaggio a vuoto accusato nel turno precedente a Monterosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA