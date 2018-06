L'Ostia Mare, dal Trastevere arriva Martorelli. Preparazione dal 25 luglio

di Ugo Baldi

Martorelli sarà il primo acquisto dell'Ostia Mare. Il giocatore del Trastevere si è incontrato con la dirigenza biancoviola e a quanto sembra ha trovato un accordo. Il difensore centrale va a ricoprire un ruolo importante all'interno della difesa della squadra diretta da Greco che con questo innesto aumenta qualità e quantità della retroguardia.

Tra i confermati, per ora, D'Astolfo e Calontoni. Il centrocampista Bellini ha comunicato alla dirigenza invece, che ha deciso di andare a giocare fuori regione, che si va ad aggiungere a Roberti, che già ha salutato poichè ha deciso di fare una nuova esperienza in Lega Pro. La società ha stabilito che la squadra inizierà la preparazione in sede a partire dal 25 di luglio. Come tradizione la squadra resterà all'Anco Marzio per tutto il periodo.





