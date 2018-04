Unipomezia che brividi: perde 2-0 ma va in semifinale. Ora c'è il Trani

di Paolo Baldi

L’Unipomezia approda in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza con qualche sofferenza. I rossoblù di Claudio Solimina hanno perso la gara di ritorno dei quarti di finale in trasferta per 2-0 contro il Real Giulianova, ma forti del 3-0 dell’andata, sono arrivati comunque ad un passo dalla finalissima, in programma a fine maggio a Firenze. Come avversario, nelle gare di semifinale dell'11 e 18 aprile, affronterà il Trani. Domani attraverso il sorteggio sarà definito chi giocherà il primo incontro in casa, considerando che entrambe hanno giocato la gara dei quarti di finale in casa.



Nella gara giocata a Giulianiva la squadra di casa ha inserito subito il turbo e pertanto è stata una gara sofferta quelle della formazione di Pomezia, che dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 è stata per due volte superata dai giallorossi che sono andati a segno con Fuschi e Barlafante. Espluso nella seconda parte anche Delgado.

Il finale è stato da brividi, ma alla fine Tozzi e compagni, che hanno mancato anche qualche palla gol, l’hanno sfangata.



