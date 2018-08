di Paolo Baldi

La Boreale si è aggiudicata l'amichevole contro il Fiumicino per 2-1. Le reti sono state firmate da Leonardi, che ha portato in vantaggio i biancoviola, e da Arenella con un tiro terminato all'incrocio del pali. Per il Fiumicino ha realizzato la rete Pischedda con un tiro da fuori area.

Il prossimo impegno della Boreale (girone B di Eccellenza) che nel frattempo ha annunciato l'innesto in rosa di Andrea Ricci ex Sporting Genzano, sarà domenica alle ore 11 contro Campus Eur (girone A de Eccellenza) sul campo di quest'ultima.

