di Mauro Topini

La notizia scuote. E' di quelle che fanno alzare la pressione, che accendono i sogni e alimentano le speranza. La notzia è quella del ritorno al calcio giocato di Daniele Greco, ex centrocampista dell'Ascoli, grande anima e cuore del "miracolo" Audace nelle ultime stagioni. L'ex calciatore professionista a breve potrebbe iniziare ad allenarsi con la Cavese 1919 dell'amico e ds Marco Guidi. 2Con il quale c'è un grande rapporto di amicizia e di stima. Con lui ci sentiamo tutti i giorni", sottolinea Daniele Greco, che aveva lasciato il calcio giocato per dare vita ad un suo sogno: aprire una palestra.



Sogno che sarà coronato lunedì 3 settembre, giorno dell'inaugurazione del "Nevere Give Up", il centro sportivo creato da Greco ai Parioli. "Non appena l'attività sarà partita e se riusciremo a conciliare le mie esigenze lavorative e quelle degli allenamenti della Cavese, che si svolgeranno a Roma e questo mi favorisce, ci sarà la possibilità di dare una mano alla Cavese", spiega Greco con il suo consueto aplomb, che è anche uno stile di vita, sociale e professionale. Una cosa è certa, comunque: Greco tornerà a giocare solo per l'amico Guidi.



La notizia è comunque già rimbalzata a Cave, dove l'entusiasmo cresce di giorno in giorno. E dove, ora, il livello delle aspettative e degli obiettivi inevitabilmente si alza. Già si parla di squadra da battere, di Cavese tra le favorite del girone B dell'Eccellenza, per festeggiare con uno storico traguardo i 100 anni di vita del club. Che il livello di attenzione intorno alla Cavese di patron Pasquazi si sia alzato, lo dimostrano anche la serie di amichevoli che la squadra biancazzurra sosterrà nei prossimi giorni: sabato, impegno all'Anco Marzio contro l'Ostia Mare, mercoledì prossimo test con l'Under 17 del Frosinone.



Test che serviranno a mister Sgarra, che accolto con entusiasmo la notizia del possibile arrivo di Daniele Greco a centrocampo, per definire la rosa che, tra dieci giorni, andrà ad affrontare il primo impegno di campionato, sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza, a Roma. Alcuni elementi hanno già firmato, altri lo faranno a breve, ma non è escluso che ci possano essere dei tagli, secondo il moto che a Cave ci si deve stare per la passione del calcio (e della vittoria) e non per la voglia di monetizzare il gioco del calcio.

