di Mauro Topini

Tuoni e fulmini sulla Cavese 1919, in procinto di partire per il ritiro di Oricola. Ma non è l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Lazio a scuotere la quiete del club biancazzurro. E' la notizia dell'ingresso di un nuovo, importante, socio nella società di Ariosto Pasquzi ad alzare l'euforia della città di cave, già carica per le aspettative che si stanno riponendo nella squadra nell'anno del Centenario (quasi pronte le nuove maglie stile argentina...).



Alla vigilia di Ferragosto, il patron Ariosto Pasquazi rilancia le ambizioni della societa' biancoazzurra con l'ingresso alla co-presidenza dell'imprenditore veliterno Antonio Luciani. La stretta di mano tra i due imprenditori è arrivata con un vero e proprio blitz notturno nella residenza ai Castelli Romani. Blitz che ha sancito un'alleanza tra i due amici impreditori, oltretutto amici, per costruire una grande Cavese 1919. La sinergia tra i due gruppi potrebbe dunque portare altre novità, in sede di campagna di rafforzamento, nella squadra impostata finora dai due direttori sportivi, Guidi e Rossini (il cui pragmatismo invita comunque alla calma...).



Tuttavia, l'ingresso nella stanza dei bottoni del nuovo socio, potrebbe alzare ulteriormente l'asticella degli obiettivi della Cavese 1919, punto centrale di un progetto che il patron Pasquazi vuole perseguire con decisione: la costruzione di una vera e propria Lega tra forze imprenditoriali, intrecciate da amicizia e obiettivi condivisi per la creazione di un grande polo calcistico nella Citta' della Sirena.

