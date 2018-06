di Mauro Topini

La Cavese riparte da Guidi, e Guidi riparte dalla Cavese. Salutata l'Audace (che resta a Genazzano e che rinnova l'accordo con l'Asilo Savoia, avendo vinto il bando), il diesse si sposta di qualche chilometro, andando a lavorare in una società che, come l'Audace, festeggia nel 2019 i 100 anni di vita. «E' una bella coincidenza», si limita a sottolineare Marco Guidi, a cui la Cavese 1919 ha affidato il compito di rilanciare le ambizioni del club, trasformatesi in grosse difficoltà di sopravvivenza nella stagione appena conclusa (salvezza ottenuta ai play-out).

«L'idea è quella di ripartire con una squadra giovane, un progetto nel quale credo e che mi ha dato soddisfazioni in altri palcoscenici», sottolinea Guidi che a giorni scegliere, di concerto con la dirigenza biancazzurra, il nuovo allenatore. Due i nomi in ballo: quello di Marco Rosa e quello di Paolo Mazza, due tecnici con i quali Guidi ha già lavorato e dei quali ha grossa stima.

