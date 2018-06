L'Aprilia diventa Racing: è fusione con il club di Ardea. Fondi in vendita

di Ugo Baldi

E' nata l'Aprilia Racing. A guidarla sarà Marco Capparella quarantenne romano con un passato nel calcio come giocatore del Sora e come dirigente alla Racing. L' accordo è tra l'Aprilia e la Racing Club che ha sede ad Ardea. Il diesse è Alessandro Battisti ex Nocerina. Resta in società l'ex presidente Ivano Tassinari. La stessa società ha acquisito il Latina femminile (serie C) che giochererà con lo stesso nome.E' prevista l'apertura di una scuola calcio ad Aprilia al campo Quinto Ricci. Manca il nome del tecnico che guiderà la squadra in serie D. Dello staff tecnico faranno parte Luca Amelia (fratello di Marco) il preparatore dei portiere Giampaolo Di Magno. Per il settore giovanile come responsabile generale è stato nominato Marco Ridolfi,mentre il settore tecnico sarà curato da Giancarlo Sibilia. Paolo Arcivieri è il nuovo responsabile marketing e addetto stampa. Quanto al Fondi il presidente Antonio Pezone sta valutando la cessione della società con un gruppo di imprenditori locali.

