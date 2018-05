La “dinastia” dei Di Giosia continua Doppio Daniele, Torrenova salvo

di Tiziano Pompili

Un cognome che è fortemente legato al Torrenova che ora si chiama Atletico. La “dinastia” dei Di Giosia regala un’altra gioia al pubblico del Tre Torri: dopo quelle “eccellenti” con il portiere Diego e l’attaccante Simone (oggi rispettivamente collaboratore della Lepanto e allenatore della Juniores del Grifone Gialloverde), anche il fratello minore Daniele ha voluto essere protagonista in una partita di fondamentale importanza per il club capitolino. E’ accaduto nel play out interno di ieri contro l’Atletico 2000 in cui l’esterno di centrocampo classe 1990 ha realizzato una notevole doppietta che ha aperto e chiuso il 3-0 finale (completato dal sigillo di Vergini).



«Avevo segnato un solo gol in stagione e non sono abituato alle doppiette, ma ho scelto l’occasione giusta – sorride Daniele Di Giosia – La dedica? E’ per il gruppo che è rimasto sempre unito anche nei momenti più complicati della stagione e ha ottenuto questa salvezza in maniera meritata». Sul forte rapporto della sua famiglia con il Torrenova, Daniele ricorda che «quando Diego e Simone erano protagonisti al Tre Torri in Eccellenza, io facevo ancora il settore giovanile con la Lazio. Ovviamente ricordo qualche loro partita con la maglia di questo club, ma ormai sono passati diversi anni».



La sfida con l’Atletico 2000 non è stata delle più semplici. «Il risultato è stato in bilico a lungo: siamo andati in vantaggio con il mio primo gol poco prima dell’intervallo, poi però a inizio ripresa loro hanno sbagliato un calcio di rigore. Da quell’episodio abbiamo ricevuto una forte carica e poco dopo siamo andati a bersaglio altre due volte, chiudendo di fatto la partita». E’ stata una salvezza sofferta, ma alla fine i ragazzi di mister Felici l’hanno potuta festeggiare. «Non pensavamo di dover attendere i play out per confermarci in Promozione, ma dopo un finale di stagione con troppe sconfitte siamo stati bravi a “rimetterci in sesto” mentalmente per preparare questa sfida decisiva».

