di Paolo Baldi

Flaminia Civita Castellana da urlo. I rossoblù hanno vinto 4-0 contro la Lupa Roma, incassato il quarto risultato utile consecutivo e messo una seria ipoteca sulla salvezza. E’ stata una gara in pratica quasi a senso unico, con i civitonici, che a parte minuti inziali, hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Senza nulla togliere agli altri, Locci in difesa, Lazzarini in mediana, Macrì a centrocampo e Ingretolli in attacco hanno detto legge per novanta minuti e messo in difficoltà tutti gli avversari che gli si sono presentati davanti. I romani hanno provato ad uscire dalla morsa in cui sono stati messi con qualche contropiede che è stato sempre interrotto con recuperi perfetti. E’ stata la classica gara perfetta quella dei padroni di casa. .l 23’ la prima rete.



Grande giocata di Macrì che salta mezza difesa come birilli e scarica per Ferrara che esegue il tapin vincente. Dieci minuti dopo il raddoppio. Ingretolli scappa via ai controllori sul filo del fuorigioco si presenta solo davanti a Lazzari deposita in rete. Nella ripresa dopo due minuti la terza rete ad opera di Macri che scavalca il portiere avversario con un pallonetto delizioso che si merita una valanga di applausi. A otto minuti dalla fine la quaterna di reti è firmata dal Leonardi che lanciato in velocità dalle retrovie prima coglie il palo e sulla ribattuta scaraventa in porta il pallone.

Soddisfazione al termine della gara in casa civitonica: « Ottima gara e grande prestazione della squadra - ha detto il vice presidente Giovanni Santini - dobbiamo fare solo che i complimenti a tutti. Un bel passo in avanti verso la salvezza»



FLAMINIA: Francabandiera, Battaiotto, Calisto, Lazzarini, Locci (29'st Busti), Carta, De Costanzo (27'st Vittori), Macrì, Ingretolli ( 38’st Fresi) , Battaglia (19'st Leonardi), Ferrara (11'st Mastrantonio). All. Vigna.

LUPA ROMA: Lazzari, Testa (8'st Locci), Balzano (22'st Ansini), Campelli (1'st Milani), Labate, Montesi, Bianchi, Santarelli, Prandelli, Bozzi (11'st Piano M.), Svidercoschi (11'st Tomaselli). All. Quinzi.

Arbitro: Castellone di Napoli

Reti: 23'pt Ferrara, 33'pt Ingretolli, 2'st Macrì, 37'st Leonardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA