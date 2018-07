La Juventus alla Consob: «Valutiamo le opportunità di mercato»

Il titolo della Juventus vola anche oggi in Borsa (+5,06%) sulle indiscrezioni che danno per imminente il passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il club, su richiesta della Consob, ha pubblicato sul proprio sito internet una nota nella quale precisa che «durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all'eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge».



