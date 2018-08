La Juventus aspetta il vero Cristiano Ronaldo

di Gianfranco Teotino

Tutto qui? Non ha fatto neanche un gol? Ci avete martellato per due mesi con il campione più grande del mondo, l’uomo più bello del mondo, la popstar più iconica del mondo, l’impresa individuale più ricca del mondo, l’influencer con più followers al mondo, il volano del rinascimento del calcio italiano e quando finalmente scende in campo, che poi sarebbe il suo core business, non riesce a segnare neppure al Chievo? Domande ingenerose che salgono soltanto dalla pancia della minoranza...

