La Lazio ad Auronzo, che festa aspettando il vice Anderson

di Alberto Abbate

Adesso si fa sul serio, tutti in ritiro. Stamattina inizieranno gli allenamenti al fresco, la Lazio da ieri sera è ad Auronzo (grande accoglienza per Immobile). Pronti, partenza, via da Fiumicino nel pomeriggio, quindi l’approdo sotto le Dolomiti della ciurma dei 29 d’Inzaghi. Assenti oltre Milinkovic e Caceres dopo gli impegni in Russia, il lungodegente Lukaku e Patric, a sorpresa per un improvviso attacco febbrile, ma in realtà sulla fascia destra il club biancoceleste sarebbe pronto a sfoltire. C’è...

