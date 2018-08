La Lazio è immobile senza Ciro. E la questione Milinkovic agita Inzaghi

di Emiliano Bernardini

«Dobbiamo segnare. Se non facciamo gol con 7 occasioni la domenica ci incartiamo. Non servono sette mila passaggi: uno-due poi attaccanti, quinti e le mezzeali che si buttano dentro a fare gol» urlava ieri Inzaghi in allenamento. Poi via ad una sessione di sole azioni d’attacco. Senza Immobile è tutta un’altra Lazio. Normale, Ciro è il capocannoniere della serie a e dell’Europa League. Sì, ma l’attaccante napoletano è solo. Non ha sostituti che possano chiamarsi tali. I...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO