La Lazio è salva! Battuto il Milano 4-2 ai playout

di Serena Cerracchio

La Lazio si è salvata. E il prossimo anno sarà di nuovo Serie A. Servivano due gol di scarto nel playout di ritorno contro il Milano, per non andare ai supplementari. E due gol di scarto sono arrivati, dopo un primo tempo praticamente perfetto, chiuso sul 4-0 per i biancocelesti davanti ai propri tifosi, al Pala Gems. Nella ripresa la Lazio è un po’ calata, subendo il ritorno della squadra lombarda che però non è riuscita nella remuntada completa, fermandosi sul 4-2.

Festa per giocatori, società e tifosi a fine gara perché il prossimo anno sarà ancora Serie A. Il portiere goleador, Laion, ha commentato così la vittoria: “Abbiamo giocato, abbiamo vinto, siamo salvi. Un gran primo tempo da parte di tutti, nonostante le assenze che avevamo. Poi nella ripresa siamo un po’ scesi di intensità ma credo sia normale. L’importante era vincere con due gol di scarto per evitare i supplementari e ulteriore stanchezza, siamo stati bravi”.

Una salvezza importante, ma quanto è stato difficile quest’anno?

“Lo scorso anno ci siamo riusciti a salvare prima, quest’anno è stato più difficile ma l’importante era la permamenenza in Serie A e ci siamo riusciti, nonostante le difficoltà. Una grande soddisfazione per tutti noi giocatori e per la società”.

Festeggiamenti di rito, nel post partita…

“Siamo andati a mangiare tutti insieme, giocatori, dirigenti, società, amici. Anche perché tra oggi e domani molti di noi torneranno a casa… un’altra stagione si è chiusa. Per fortuna, nel migliore dei modi”.

Il tuo di futuro?

“Programmi per il prossimo anno ancora non li ho, in settimana parlerò con la società e valuteremo il da farsi. In questo anno e mezzo a Roma sono stato bene, per ora mi godo questa salvezza”.



Il tabellino:

MILANO-LAZIO: 2-4 (0-4 pt)

MILANO: Tondi, Schiavone, Ziberi, Esposito, Leandrinho, Peverini, Horvat, Di Leonardo, Alan, Santagati, Cuomo, Luft. All. Sau

LAZIO: Laion, Liistro, Gastaldo, Gedson, D. Chilelli, Jorginho, De Lillo, Bizjak, Lupi, Biscossi, Ottaviani, Afilani. All. Reali

ARBITRI: Carmelo Loddo (Reggio Calabria), Dario Pezzuto (Lecce), CRONO: Alex Iannuzzi (Roma 1)

RETI: 1'20'' p.t. Bizjak (L), 3' Gedson (L), 4'15'' Bizjak (L), 19'50'' Biscossi (L), 7' s.t. Luft (M), 13' Peverini (M)

NOTE: ammonito Ziberi (M)



