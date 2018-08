La Lega di Serie A si rifà il look, ecco il nuovo logo

La Lega di Serie A si rifà il look, con al centro proprio la prima lettera dell'alfabeto, che storicamente caratterizza il massimo campionato italiano di calcio. La Lega Serie A ha annunciato oggi il restyling del proprio marchio. Un'evoluzione in chiave contemporanea del logo usato fino alla passata stagione, che ricordava la forma di uno stadio di calcio, contornato da due strisce verdi e rosse, richiamo alla bandiera tricolore. Modello simile, stavolta inquadrato in una forma che si rifà alla lettera A. Rinnovati anche i marchi di Coppa Italia, Supercoppa e delle competizioni Primavera.

