La Lnd accusa: «Ci sono confltiti di interesse all'interno del Collegio di Garanzia»

Nuovi venti di bufera, come se ce ne fosse bisogno, sul calcio italiano, sempre più nel caos da quando è stato commissariato. La Lega Dilettanti, attraverso il suo avvocato, Lucio Giacomardo, oggi interviene con una nota su un possibile conflitto di interessi all'interno del Collegio di Garanzia del Coni, l'organo che dovrebbe essere super parter e che ieri ha trespinto il ricorso della stessa LND sul calcio femminile e rinviato 8a sorpresa) la decisione sul format della serie B.

«Apprendo, con sconcerto, da un articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica - scrive l'avvocato Lucio Giacomardo, legale della LND - che la Relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile, decisi ieri dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, sarebbe stata cliente o, comunque, assistita per sue vicende personali dall'Avv. Angelo Clarizia, Vice Commissario Straordinario della Figc e, in tale veste, parte in causa».



«Laddove la circostanza non fosse immediatamente smentita - sottolinea ancora il legale della Lnd -, credo si sia verificata una ipotesi che, ai sensi dell'art.51 del codice di procedura civile, avrebbe imposto l'astensione dell'avv. Palmieri Sandulli dall'assumere il ruolo di Relatrice e, mi sia consentito aggiungere, per evidenti motivi di opportunità, addirittura di far parte del Collegio giudicante. Attendo fiducioso, pertanto, nell'interesse dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia Sportiva, valori nei quali ho sempre creduto, che la notizia venga smentita. In mancanza, consiglierò alla Lega Nazionale Dilettanti di agire in tutte le sedi a tutela dei suoi diritti e, in particolare, ferma restando la proposizione del Ricorso al Tar del Lazio, a presentare istanza di revocazione dello stesso Collegio di Garanzia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA