Lupa Roma riparte dalle riconferme. Debutto il 1 agosto a Rocca Priora

di Ugo Baldi

La Lupa Roma targata Marco Amelia riparte dalle riconferme dei giocatori della passata stagione. In attesa di conoscere l'organigramma e i ruoli, oggi inizieranno le convocazioni dei giocatori da parte di un esponente della società, per trovare una intesa che, porti alla realizzazione della rosa, che per ora è ridotta all'osso.

Della lista delle probabili conferme fanno parte l'attaccante Loglio, i fratelli Riccardo e Alessandro Montesi, il difensore Balzano e il centrocampista Santarelli. A questi nomi si potrebbero aggiungere quelli dei fratelli Piano. Per Labate, invece, è in arrivo il trasferimento al Francavilla.

I debutto della Lupa Roma è fissato per mercoledi 1 agosto. Sarà una partitella in famiglia a Rocca Priora tra la la Lupa e la locale squadra di Prima Categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA