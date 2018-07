di Emiliano Papillo

Riparte anche il Ferentino neopromosso nel campionato regionale di Promozione. L'ambiziosa compagine del presidente Antonio Ciuffarella si è ritrovata alla Cittadella dello Sport di Ferentino per affrontare il primo allenamento diretto dal confermato tecnico Francesco Pippnburg. Lo scorso anno la squadra ha dominato il campionato di Prima Categoria terminato con il record di punti e nessuna sconfitta.

Questi i convocati:

PORTIERI: Stewfano Fiorini, Orlando Simonetti e Noce

DIFENSORI: Stefano Fumagalli, Felice Orsinetti, Matteo De Angelis, Lorenzo Pagliarosi, Gianmarco Lemma.

CENTROCAMPISTI:Manuel Virgili, Massimiliano Cantagallo, Giorgio Mariani, Matteo Minnucci, Franco Rinaldi, Armando Rinaldi, Pierluigi Ciocchetti, Marco D'Arpino, Gianmarco Piscopo, Filippo Conti, Flavio Mastrosanti, Salvatori

ATTACCANTI: Valerio Moriconi, Carlo Maria Caligiuri, Francesco Ambrifi, Francesco Paris.



«Sono molto soddisfatto della rosa- ha spiegato mister Francesco Pippnburg-ripartiamo da un gruppo che ha lavorato molto bene lo scorso anno ed ha accettato il rinnovo con molto entusiasmo. Abbiamo completato la rosa con giocatori over di spessore e con under di ottimo livello. Ringrazio la società per il lavoro svolto in estate».



«Mi aspetto sicuramente un campionato molto difficile, ma personalmente non vedo l'ora di iniziare per confrontarmi con questa categoria. Gli stimoli sono tantissimi- ha aggiunto Pippnburg-pòoichè ci sono allenatori di categorie superiori. Per quanto riguarda gli obiettivi ancora è difficile parlare, siamo una neopromossa, puntiamo a raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi vedremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA