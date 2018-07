di Antonio Gravante

Proseguire il processo di crescita e dare un seguito in termini di risultati all’ottimo terzo posto conseguito nella scorsa stagione. Questo è l’imperativo del Team Nuova Florida, che da questo pomeriggio ha cominciato la preparazione tecnico-atletica, nel quartier generale del Centro Sportivo “Mazzucchi”, in vista della seconda avventura consecutiva nel campionato di Eccellenza.



La formazione biancorossa, come suo solito, ha operato in maniera impeccabile sul mercato e ha allestito un organico in grado di fare bella figura alla ripresa delle ostilità. «Siamo molto soddisfatti della nostra campagna acquisti - precisa il presidente Franco Marcucci - . Abbiamo ingaggiato alcuni giocatori in grado di fare la differenza nella categoria e numerosi under piuttosto interessanti in ottica futura, i quali si vanno ad integrare alla perfezione per caratteristiche tecniche al gruppo confermato dalla scorsa stagione. Come nostro solito non ci nascondiamo dietro la classica cruna dell’ago. Confidiamo di continuare a ricoprire un ruolo da protagonisti…».



Il Team Nuova Florida vanta al momento un roster piuttosto numeroso. Sono ben trentuno gli elementi a disposizione di mister Bussone. «Riponiamo la massima fiducia nel nostro allenatore - conclude il presidente Marcucci - . Spetta a lui adesso fare le scelte definitive e ridurre il gruppo a un numero massimo di ventiquattro unità…».



Questa la rosa:

PORTIERI

Federico CIURLUINI (1994), Andrea GIORDANI (1990) e Lorenzo Manni (2000)



DIFENSORI

Luca BRACAGLIA (1999), Alessandro DE MARCHIS (2000), Marius DRAGHICI (1997), Federico LAURI (1996), Luca MORETTI (2000), Andrea MORICONI (1998), Luca PASQUALI (1980), Edoardo SCARDOLA (1992) e Tommaso TAMBURLANI (1997)



CENTROCAMPISTI

Francesco BONIFACI (1999), Enrico CITRO (1991), Francesco DI BARI (1994), Marco GIORDANI (1997), Gabriele GIUSTO (1998), Andrea LAURI (1989), Emanuele MANCINI (1982), Roberto MANGANO (1997), Simone MORRA (1999), Daniele NUNZI (1989), Leonardo PALLOCCA (2000), Matteo TROCCOLI (1995), Mirko TROCCOLI (1995) e Alessandro VONA (1993)



ATTACCANTI

Daniele MARIANI (1994), Daniel ROSSI (1996), Luca TETI (1994) e Daniele TISEI (1991)



