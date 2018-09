La nuova Italia ora fa sul serio: stasera il debutto in Nations League

di Ugo Trani

dal nostro inviato

BOLOGNA Finalmente l’Italia si riaffaccia in campo per i 3 punti. Magari non più triste come all’inizio dell’estate, quando la nostra nazionale si è ritrovata a guardare il mondiale in tv dopo 60 anni: il flop di novembre nel playoff contro la Svezia che ci negò il pass per la Russia è ormai in archivio. Inutile piangersi addosso a oltranza. Ma sicuramente gli azzurri di oggi sono meno forti di prima. Il ranking Fifa è inequivocabile: 21° posto. Mai sono stati così in basso. Lì l’ha lasciati Ventura. Ora, con Mancini in panchina, provano a rialzarsi e non solo metaforicamente. Devono ripartire nella nuova competizione dell’Uefa, introdotta per cancellare le amichevoli inutili e rendere più credibile almeno la classifica europea. Ecco, dunque, la Nations League che accoglie 55 iscritte. Chiellini e compagni sono tra le migliori 12 e affrontano nel gruppo 3 subito la Polonia (18° posto), stasera a Bologna, e il Portogallo (7°), lunedì a Lisbona. Il gruppo 3 è, dunque, terribile: «Affrontiamo due rivali che sono più forti di noi, ma vogliamo cominciare bene. E vincere, andando all’attacco, anche a costo di rischiare qualcosa» avverte il ct.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO