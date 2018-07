di Mauro Topini

C’è un gradito ritorno in casa Nuova Virtus, la società che cambia nome e fa rivivere il S.Maria delle Mole. Il cambio di denominazione attende solo il via libera da parte della Figc per essere ufficiale, ma sul fatto che la Nuova Virtus torni al passato, sul campo Ferraris, è certo. Il club della via Appia, ripartirà dal ripescaggio in Promozione, ormai certo vista la disponibilità di posti e la graduatoria dei ripescaggi stilata dal Comitato Regionale.



Il Santa Maria delle Mole riparte da Alessandro Spaiziani, l’airone che ha appena concluso la terza stagione di fila con il Lepanto, club riportato in Eccellenza e lì mantenuto, prima della decisione di chiudere bottega da parte di patron Bianchi. Insieme a Spaziani, ha detto sì al club castellano anche Silvio Guidi, difensore centrale di origini reatine che ha vestito la maglia de La Rustica la scorsa stagione. Ma c’è anche un altro gradito arrivo a Santa Maria delle Mole. Anzi di un gradito ritorno: si tratta di Lorenzo Barbaria, che proprio dal Ferraris ha spiccato il volo alcuni anni fa, per tentare l’approdo nel professionismo, andando a vestire la maglia del Pescara. Dopo un’altra esperienza nella Renato Curi, Barbaria è tornato nel Lazio, ad Anzio, prima di tornare in Eccellenza la scorsa stagione, indossando la maglia del Grotte Celoni.

