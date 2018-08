La pazza idea del Racing Aprilia: un contratto per Cassano, Totò ci pensa

di Ugo Baldi

Una pazza idea. O forse no. Antonio Cassano potrebbe tornare a giocare dalle parti di Roma. La proposta per vestire la maglia dell’ApriliaRacing (club di serie D in attesa di un ripescaggio in C) gli è arrivata direttamente dal presidente della società pontina, Antonio Pezone. Uno a cui piacciono i nomi importanti (Giannini e Giannichedda sono stati suoi allenatori). Nei giorni scorsi, Pezone ha incontrato personalmente Cassano, al quale ha prospettato il progetto di crescita del club, che si sposerebbe bene con il desiderio del barese di tornare a vivere a Roma.Totò ha ascoltato, ma si è riservato di dare una risposta, essendoci in piedi altre possibilità con club di serie A e B.

