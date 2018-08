La prima volta del De Rossi. Montella: «Puntiamo sul gruppo»

di Tiziano Pompili

Tra le ripescate dell’ultima ora in Promozione c’è il De Rossi, club capitolino da sempre abile a lavorare sui giovani e capace in tre anni di raggiungere la cadetteria del calcio regionale partendo dalla Seconda categoria. Tra i protagonisti di questa scalata c’è sicuramente mister Paolo Montella che tre anni fa assemblò un gruppo che poi è rimasto quasi intatto nel tempo.



«E continueremo a puntare su questi ragazzi, consapevoli che il livello della Promozione è sicuramente alto e complicato. Tra l’altro sarà la prima volta della storia del De Rossi in questa categoria, ma contiamo sullo spirito di gruppo che spesso “annulla” le differenze tecniche con altre squadre». Il ripescaggio ha cambiato i piani organizzativi del De Rossi. «Con la società avevamo detto di tentare la carta della domanda per la Promozione, pur essendo arrivati dietro ad Alberone e Nuova Virtus (ora Santa Maria delle Mole). Nell’aria c’era il sentore che diverse squadre di varie categorie avrebbero avuto problemi. E’ andata bene, ma ora dobbiamo affrettare i tempi: partiremo con la preparazione “a scaglioni” da giovedì, pian piano completeremo il gruppo lavorando soprattutto sui giovani. Chi verrà da noi, però, dovrà prima di tutto inserirsi nei meccanismi del nostro gruppo».



Di fatto anche per il tecnico, che ha avuto una breve parentesi al Futbolclub di qualche anno fa, sarà il debutto assoluto in Promozione. «Ci siamo sudati questa vetrina e faremo di tutto per rimanerci. Cercheremo di proporre il nostro calcio e il nostro modo di praticare questo sport che ci ha portato a vincere pure due Coppe Disciplina negli ultimi tre anni».

