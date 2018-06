La Pro Roma riparte da Aliberti. E’ lui l’allenatore per l’Eccellenza

di Tiziano Pompili

Sarà uno dei più giovani allenatori (se non il più giovane) del prossimo massimo campionato regionale. La Pro Roma si è affidata al 31enne Mattia Aliberti per affrontare il suo primo campionato di Eccellenza. La conferma arriva direttamente dal direttore generale capitolino Massimiliano Melis: «Ho sempre sostenuto che non si nasca “imparati”. Mattia è stato al fianco di mister Alessandro Damiani nella stagione di Promozione conclusa con la vittoria dei play off e ha potuto sicuramente “rubare con gli occhi”, inoltre ha superato brillantemente il corso per il patentino da allenatore e ha personalità da vendere. Sono convinto che riuscirà a fare un’ottima carriera da tecnico e spero che possa dimostrare di essere subito all’altezza di questo compito non semplice. Mattia avrà una strettissima collaborazione col tecnico della Juniores Elite Fabrizio Pascucci perché la filosofia della Pro Roma è sempre quella di valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, a maggior ragione in una vetrina come l’Eccellenza».



Aliberti era il capitano della Pro Roma due anni fa, mentre l’anno scorso non superò per un problema cardiaco la visita medica agonistica e decise di accettare il ruolo di vice-Damiani. «A tal proposito, approfitto per ringraziare pubblicamente il mio amico e ottimo allenatore Alessandro Damiani che spero possa trovare al più presto una panchina degna del suo valore – aggiunge Melis – Ringrazio anche suo cugino Giuseppe Damiani che è stato nostro fisioterapista e saluto l’ex main sponsor della Pro Roma Carlo D’Alonzo che non ha fatto mai mancare nulla alla nostra prima squadra. Lo rincroceremo già quest’anno sfidando il suo Casal Barriera».



La nuova Pro Roma ha perso alcuni importanti pezzi del vecchio gruppo come Fiorini (approdato alla Tivoli), Persia (La Rustica), Cornacchia (Ottavia) e probabilmente Alfonsi, Luzi e Corigliano, ma Melis ha già in “canna” alcuni colpi per rinforzare l’organico e affrontare al meglio l’Eccellenza. «Con quattro-cinque giocatori abbiamo un’intesa di massima che ufficializzeremo dopo la firma. Venderemo cara la pelle».

© RIPRODUZIONE RISERVATA