La Roma accelera per Pastore. Nainggolan-Inter: trattativa ai dettagli

di Gianluca Lengua

Bocche cucite a Trigoria sulla trattativa Pastore-Roma, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. Il ds Monchi è piombato sul centrocampista la scorsa settimana e dopo alcuni colloqui con l’agente del giocatore Marcelo Simonian, è arrivato il suo ok per un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro a stagione (al Psg ne guadagnava 6). Da trovare ancora l’intesa con il club francese che potrebbe incassare una cifra intorno a 24 milioni più bonus, al momento non ci sono ancora date certe per l’arrivo dell’ex Palermo a Roma. Prima c’è da concludere la trattativa che porterà Nainggolan all’Inter di Spalletti: è stato proprio l’ex tecnico romanista a richiedere il Ninja che potrebbe trasferirsi a Milano entro la fine della settimana. Il club Suning verserà a Pallotta 20 milioni inserendo nell’affare due contropartite (Pinamonti e Zaniolo).

