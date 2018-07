La Roma è in California: oggi la prima doppia seduta

di Gianluca Lengua

La Roma è sbarcata negli Stati Uniti. È cominciata ufficialmente la tournée 2018 dei giallorossi che vedrà la squadra di Di Francesco sfidare nell’ambito dell’International Champions Cup il Tottnaham (25 luglio a San Diego), il Barcellona (31 luglio a Dallas) e il Real Madrid (7 agosto a New York). Poco dopo le 17 (3 del mattino italiane) la Roma è atterrata a San Diego con il charter partito da Fiumicino ieri mattina alle 11, un volo di 13 ore e 40 minuti in cui i giocatori hanno usufruito dei posti di prima classe messi a loro disposizione per essere pronti al primo allenamento che avrà luogo al Triton Stadium dell’University of California of San Diego domani mattina alle 10 (ore 19 in Italia). La squadra alloggerà per otto giorni all’Hilton Torrey Pines nella località La Jolla, un luogo due passi dal mare e dal Torrey Pines Golf club dove si sono svolti gli Us Open del 2008. Una zona lussuosa, a 20 minuti dal centro di San Diego dove la squadra potrà rigenerarsi e usufruire di tutti i servizi messi a loro disposizione tra il fitness center e una splendida piscia con vista Oceano Pacifico. Ad attendere la squadra in hotel il figlio del presidente James Pallotta, Micheal e Alex Zecca il braccio destro dell’imprenditore di Boston.

© RIPRODUZIONE RISERVATA