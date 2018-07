La Roma risponde con un tweet all'acquisto di Ronaldo: è Messi il migliore di tutti i tempi

di Gianluca Lengua

La Roma risponde a suo modo alla notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non lo fa con un colpo sensazionale di mercato, ma con un tweet pubblicato sull’account ufficiale inglese pochi minuti dopo l’ufficialità del trasferimento. Il club, infatti, ha postato quattro foto di Francesco Totti e Leo Messi che si salutano affettuosamente dopo una partita tra giallorossi e Barcellona, a corredo del post la scritta: «The King of Rome and the GOAT (acronimo di Greatest of All Time ndc)» che tradotto significa: «Il Re di Roma e il migliore di tutti i tempi». Una strategia ideata dai social media manager giallorossi per scalare la tendenze che in questi minuti stanno invadendo i social: l’hashtag più popolare in Italia è #CR7AllaJuve, seguito da #CristianoRonaldoHaFirmato, mentre quello più popolare nel mondo è Cristiano Ronaldo, seguito da Juventus.

