La Roma senza ali sfida la Fiorentina: oggi tocca a Defrel

di Stefano Carina

Il Barcellona può attendere. E non perché la rimonta contro i catalani appaia una chimera. Da questo punto di vista, Di Francesco vuole ancora sperare: «Anche se sappiamo che rimontare un 4-1 è difficilissimo, soprattutto contro di loro, non diamo niente per scontato e non lasciamo nulla al caso». Tornando però alla realtà, è il campionato la priorità per la Roma. La lotta per partecipare alla prossima Champions, fondamentale per le strategie societarie, è entrata nel vivo. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO