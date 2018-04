Errori arbitrali e tecnici: la Roma tra fatti e misfatti

di Ugo Trani

Monchi, nonostante il verdetto quasi definitivo del Camp Nou, ancora non volta pagina. Cioè fino a martedì sera la Roma deve comunque sentirsi in Champions. L’intervento del ds è mirato alla partita di ritorno e soprattutto al percorso fatto finora nella competizione. «Abbiamo battuto il Chelsea, a ottobre, proprio tre a zero. E quindi sappiamo come si fa a vincere, con un punteggio largo, contro una big d’Europa. Tra l’altro all’Olimpico, in questa edizione della coppa, non abbiamo preso nemmeno un gol». Non accenna alla possibile remuntada, ma evidenzia le cifre che hanno accompagnato la squadra ai quarti. Non ha bisogno nemmeno di spostare il tiro su Makkelie. «I rigori li hanno visti tutti, anche gli arbitri spagnoli che, nel loro commento in tv, hanno bocciato l’olandese», il ringraziamento ai connazionali impegnati alla moviola.



