La Roma ufficilizza William Bianda: al Lens vanno 6 milioni più bonus

di Gianluca Lengua

La Roma ha annunciato l’ingaggio di William Bianda. Il club ha reso noto sul proprio sito ufficiale di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe 2000 dal club francese Racing club de Lens, a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi.



Inoltre, la Roma riconoscerà al Racing club de Lens, in caso di futuro trasferimento di Bianda, un importo pari al 15% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile. Con il francese è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. William Bianda vestirà la maglia numero 28.

«Sono davvero felice di essere qui. Sono sicuro che la Roma è la migliore scelta per me e per la mia crescita», ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso.



Dopo aver mosso i primi passi nel Red Star, società calcistica parigina, nel 2014 passa al Lens, dove inizia la sua crescita che lo porta all'esordio in Coupe de France il 10 novembre 2017. L'8 dicembre 2017 poi viene schierato per la prima volta titolare in campionato, nella gara di Ligue 2 contro il Paris FC. Bianda vanta 21 presenze nelle nazionali giovanili della Francia, con cui ha partecipato nel 2017 sia agli Europei che ai Mondiali U17.



«Con l’acquisto di William la Roma continua a investire sul talento. Siamo certi che Bianda, con l’aiuto dei compagni più esperti e del nostro staff tecnico, potrà continuare a crescere e a sviluppare le sue potenzialità», ha dichiarato il DS giallorosso Monchi..

© RIPRODUZIONE RISERVATA