â€‹La Roma vola in California: allenamenti all'Università di San Diego a due passi dall'oceano

di Gianluca Lengua

Il vento che soffia dall’oceano Pacifico rende il clima più mite, non a caso San Diego è la meta preferita di tutti i surfisti d’America che sulla costa della contea si spostano con la loro auto alla ricerca dell’onda perfetta. Un vento che sarà sicuramente apprezzato dagli uomini di Di Francesco, dopo il torrido ritiro a Trigoria dove il termometro segnava 30/33 gradi: qui a La Jolla, infatti, la temperatura si aggira intorno ai 25 gradi anche nelle ore più calde della giornata.



Il campo scelto dalla Roma è il Triton Soccer Stadium, è a un chilometro e mezzo dal mare ed è all’interno del Ricreation Intramural and Athletic Complex della della UCSD (University of California - San Diego). Durante l’inverno in questo piccolo stadio da 750 posti, che all’occorrenza può essere ampliato a 1750, vengono disputate le partite della National Collegiate Athletic Association, a pochi metri c’è l’imponente edifico della Rady School of Management una vera e propria istituzione negli Stati Uniti. L’University of California ha sede nella località chiamata La Jolla (il gioiello) chiamata così per la bellezza delle spiagge e il clima temperato, l’hotel della squadra è situato a 5 minuti di auto dal campo, una struttura a 4 stelle che affaccia sul Torrey Pines Golf club, situato in cima alle scogliere che sovrastano il Pacifico. Uno dei posti più belli della California dove gli allenamenti possono essere intervallati a sani momenti di relax o passeggiate per ammirare panorami mozzafiato. Il tutto lontano dal caos cittadino, San Diego, infatti, dista 20 chilometri, ma si raggiunge in auto in appena 20 minuti.



PROGRAMMA

La Roma atterrerà a San Diego con un volo charter intono alle 14 locali (23 italiane), i giocatori saranno trasferiti in hotel dove recupereranno dal volo di 12 ore. Il 23 scatteranno le doppie sedute fino al 25 luglio quando la squadra affronterà il Tottenham al SDCCU Stadium alle 19.05 (ore 04.05 italiane). Il giorno dopo riprenderanno le sedute fino al 30 luglio, quando nel pomeriggio è pianificato il trasferimento a Dallas, dove il 31 si disputerà Barcellona-Roma. Ecco il programma nel dettaglio



22 luglio: la Roma raggiungerà San Diego

23 luglio: inizio delle doppie sedute d’allenamento

25 luglio: Roma-Tottenham, SDCCU Stadium ore 19.05 (ora italiana 04.05)

30 luglio: partenza per Dallas

31 luglio: Barcellona-Roma, AT&T Stadium – Arlington, TX ore 20.05 (ora italiana 04.05)

1 agosto: partenza per Boston

2 agosto: inizio delle doppie sedute

5 agosto: partenza per New York

7 agosto: Real Madrid-Roma, MetLife Stadium East Rutherford, NJ, ore 20.00 (ora italiana 2.00).

