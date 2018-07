di Mauro Topini

Si muove il La Rustica, che dopo aver perso alcuni pezzi e dato vita ad una serie di conferme dei pezzi più importanti (da Apruzzese a Spinetti e Simonetta; da Di Ruzza a Gubinelli e Bisogno) la dirigenza biancorossa ha messo a segno i primi colpi di mercato. Due "bei colpi" come dicono gli esperti del mercato dilettanti, di quelli che vanno annunciati sul profilo facebook con tanto di foto che immortala la sciarpa (d'estate...) o la stretta di mano. Colpi che possono essere rimbalzati e/o fotocopiati e che rispondono ai nomi di Matteo Persia, centrocampista che torna a La Rustica (dov'è già stato nella stagione 2012-13) dopo aver vinto i play-off della Promozione con la Pro Roma. Persia, classe '90, vanta un curriculum calcistico da "vertice" con esperienza anche in toscana con la Sestese, nella Cisco e nell'Astrea.

A far coppia con Persia, nella prima lista degli acquisiti, c'è Valerio Verdini, difensore che è stato lasciato libero dal Lepanto e che è stato anche nella Rappresentativa Regionale d'Eccellenza che conquistò l'accesso alla Regions Cup. Verdini è stato uno dei calciatori che ha segnato la storica promozione del S.Maria delle Mole in serie D. Con questi due acquisiti, La Rustica sembra voler chiarire subito di voler disputare una stagione importante, magari culminante con il ritorno in Eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA