Atletico, c'è anche Cotani nel poker di acquisti per il tecnico Scudieri

di Paolo Baldi

E' Patrizio Cotani, difensore classe 1998, l'ultimo colpo di mercato dell'SFF Atletico, particolarmente attivo sul mercato in questi giorni di luglio. Il giovane difensore, che ha disputato l'ultima stagione in Serie D con la maglia del Trastevere, va a formare un poker che comprende anche Rodrigue Yoboua, calciatore, originario della Costa d´Avorio (reduce dall´esperienza in serie D con la maglia del Paceco), Marco Ortenzi, centrocampista classe 1999 del Cre.Cas. (è stato uno dei migliori giovani del campionato di Eccellenza e titolare nella Rappresentativa Juniores); il difensore Edoardo Giustini, un classe 1994 che nell'ultima stagione è stato protagonista in Eccellenza con la maglia dell'Eretum Monterotondo. Per mister Raffaele Scudieri la squadra che dovrà fare bene in serie D va assumendo forme sempre più concrete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA