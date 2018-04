La sfida Capitale stavolta vale per la Grande Europa

di Massimo Caputi

L'esaltante rimonta del Napoli negli ultimi quattro minuti permette al nostro campionato di essere l’unico dove ancora tutto è da decidere. Ma se in testa la Juventus mantiene un margine di 4 punti sulla squadra di Sarri e in zona salvezza, dal Verona al Sassuolo, sono ben sei le squadre che lottano, ciò che accade tra Roma, Lazio e Inter per i due posti Champions è assolutamente indecifrabile e imprevedibile. Tre squadre in un punto a 7 giornate dal termine: un equilibrio assoluto legato però a un filo sottilissimo. Per questo il derby tra Lazio e Roma in programma domenica prossima si preannuncia esaltante e quantomai delicato, e solo un pareggio lascerebbe intatte le speranze di entrambe. La Lazio, non c’è dubbio, ci arriva bella carica, forte della rimonta vincente di Udine, dove ha dato prova di grande maturità. Come dimostra l’enorme distacco da Juventus e Napoli, le tre contendenti sono imperfette, con difetti evidenti e differenti qualità. Tutte hanno fatto a gara nello smentire se stesse, prima ancora che la critica. Se ogni pronostico diventa impossibile, ancor più con la stracittadina alle porte, è altrettanto vero che la Lazio si merita consensi superiori rispetto alle rivali. Rosa e risorse economiche sono inferiori, eppure è in piena corsa in campionato oltreché in Europa League, unica italiana ad avere concrete possibilità di giocarsi una semifinale europea. Se per vincere un campionato è fondamentale possedere un solido reparto difensivo, non è detto che ciò valga per il mini torneo che porterà alla Champions. Roma e Inter subiscono meno reti (26 e 22) ma fanno una tale fatica a segnare (50 reti ciascuna e solo Icardi ne ha segnati 24) che ogni gara per loro può essere complicata. In questo la Lazio ha indubbiamente qualcosa in più, la difesa non è impeccabile (40 reti), ma ha tante e tali armi offensive che nessun avversario può sentirsi al sicuro.

