Roma, i dilemmi di Di Francesco: dove mettere Schick e Pastore

di Gianluca Lengua

Il venerdì nero di San Siro è più lontano. Eusebio Di Francesco (oggi compie 49 anni) è in attesa che i 13 nazionali rientrino a Trigoria per preparare il periodo che andrà dal 16 settembre al 6 ottobre, in cui la Roma disputerà 7 partite in 20 giorni (5 di campionato e 2 di Champions). La confusione delle prime tre gare ufficiali sarà accantonata, il tecnico proverà a ridare alla squadra un gioco lineare basato sul 4-3-3, come provato per 90' nell'amichevole con il Benevento e durante l'intera preparazione estiva. Un sistema di gioco in cui, però, risultano di difficile collocazione Schick e Pastore, due calciatori acquistati da Monchi e su cui il club ha puntato economicamente e sportivamente.



NUOVI STIMOLI

Dopo un anno passato tra panchina e infermeria, il ceco sembra aver trovato finalmente la giusta condizione atletica: è tornato prima dalle vacanze per seguire un allenamento specifico, nel precampionato ha segnato 5 reti e giovedì sera ha ritrovato il gol in nazionale con una bella percussione cominciata dalla trequarti sinistra. Quando Schick è con la Repubblica Ceca sembra recuperare lo smalto migliore. Sarà forse per il per 3-5-2 adottato da Jarolim, o per la libertà in campo che gli concede il ct, fatto sta che l'attaccante ancora una volta torna dalla sua Nazionale con ottimi biglietti da visita. È successo lo scorso 26 marzo quando la Repubblica Ceca ha affrontato la Cina vincendo 4 a 1: Schick è subentrato nel secondo tempo segnando la rete del 2 a 1 e servendo un assist. Anche stavolta, Patrik tornerà a Roma con nuovi impulsi e non dovrà far altro che credere nelle sue qualità prendendo per mano la squadra trascinandola fuori dal tunnel. Lunedì è prevista la ripresa degli allenamenti, rientreranno in gruppo Perotti e De Rossi.



ROMA FEMMINILE

Ieri, nell'incantevole cornice di piazza di Spagna è stata presentata la nuova squadra della Roma femminile che parteciperà al campionato di Serie A. Le 22 calciatrici allenate da Elisabetta Bavagnoli hanno sfilato sulla Scalinata di Trinità dei Monti accompagnate per mano dai giocatori della prima squadra: «Abbiamo detto tante volte che per noi la Roma è una piattaforma sociale ed è per questo che abbiamo investito nella promozione e nello sviluppo del calcio femminile», ha detto il dg Mauro Baldissoni. Hanno partecipato all'evento l'assessore allo sport Daniele Frongia, Sebino Nela (dirigente della squadra), la madre e le sorelle del presidente Pallotta. La Roma femminile scenderà in campo per la prima volta allo stadio Tre Fontane (dove si svolgeranno le partite casalinghe) domenica alle 16 con la Florentia in occasione del Trofeo Luisa Petrucci.

