La Tivoli 1919 torna in Promozione: quasi ufficiale il ripescaggio dalla Iª

di Enrico Zarelli

La società, con la squadra arrivata al secondo posto nell’ultimo campionato di Prima Categoria, è “fiduciosa nel ripescaggio in Promozione”, un palcoscenico che ritiene più consono al pieno rilancio del club, che alla fine del 2017 ha dato vita ad un nuovo assetto societario affiancato da un progetto sportivo e sociale che vorrebbe riportare Tivoli al centro del panorama calcistico laziale. Per l'ammissione alla Promozione, dopo la pubblicazione delle graduatorie per i ripescaggi, si attende solo metà luglio, quando si chiuderanno le iscrizioni ai campionati e si conosceranno con esattezza i posti disponibili. Ad oggi, tuttavia, ce ne sono una decina (tra fusioni, rinunce e ripescaggi in Eccellenza) e, dunque, la Tivoli 1919 (che occupa i primi posti della graduatoria) rientra perfettamente in questo lotto di squadre.



A testimoniare la grande fiducia (per non dire certezza), c'è stata la notizia dell’accordo raggiunto con Andrea Di Giovanni, tecnico UEFA A, ex allenatore del Montespaccato (portato dalla Proozione in Eccellenza), notizia affidata ad un comunicato, nel quale la Tivoli 1919, ha ribadito l’impegno della dirigenza e anche i buoni piazzamenti ottenuti dalle altre formazioni del club, dalla Juniores Provinciale ai Giovanissimi Provinciali 2003 fino al mantenimento della Serie C femminile. Un settore, quello del calcio in rosa, in cui la Tivoli sta credendo molto.



